ماكرون "رئيس الفرص الضائعة"

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الرئيس الفرنسي يبحث عن استعادة شعبيته، عبر تعيين الشاب غابرييل أتال (34 عاماً) رئيساً للوزراء، ووصفت إيمانويل ماكرون بـ "رئيس الفرص الضائعة".

وأقال ماكرون رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، بعد تمريرها تعديلًا قانونيًا لنظام التقاعد عارضه كثيرون.

وقالت الصحيفة إن ماكرون لا يستحق ردود الفعل الهستيرية التي يثيرها في فرنسا، وعلى غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن فإنه لا يملك سجلًا سيئًا، لكن الشعبية التي أوصلته إلى الإليزيه عام 2017 تحولت منذ زمن من الحماس إلى سخط عام، بحسب الصحيفة.

وارتكب ماكرون خطأ فادحًا في ملاحقة تحرير سوق العمل بمفرده، بدلًا من تقديمه جنبًا إلى جنب مع استثمار الأجيال في مصادر الطاقة المتجددة والتعليم والصحة، واعتبر بعض من أعضاء الائتلاف اليساري المتردد أن هذا خطيئة لا تُغتفر، وفق "الغارديان".