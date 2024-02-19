واشنطن تنظر في فرض عقوبات على روسيا إثر وفاة نافالني

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أنه "ينظر" في فرض عقوبات إضافية على روسيا إثر وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، في ظروف غامضة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت مصلحة السجون الروسية وفاة المعارض نافالني، مؤكدة أن السلطات المعنية تعمل على تحديد أسباب الوفاة.

وكان الرئيس بايدن حمّل نظيره الروسي المسؤولية عن وفاة المعارض نافالني، مشيرًا إلى أنه "لم تأخذه المفاجأة" بل "شعر بالغضب".

في حين أكد فريق المعارض نافالني، اليوم الاثنين، أن المحققين سيجرون خلال 14 يوما على الأقل "فحصا" لجثته قبل تسليمها، وذلك بعد ثلاثة أيام من وفاته في السجن.