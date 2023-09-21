الكرملين: أذربيجان مستعدة لدفع تعويض عن مقتل جنود روس في كاراباخ

أعلن الكرملين الخميس، أن رئيس أذربيجان إلهام علييف أبدى استعداد بلاده، لدفع تعويضات مالية لأسر الجنود الروس الذين قتلوا الأربعاء، باستهداف عربتهم في إقليم كاراباخ.

وذكر بيان للكرملين، أن "الرئيس الأذربيجاني أعرب في محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لتقديم المساعدة المادية لأسر جنود حفظ السلام الروس الذين سقطوا في كاراباخ".

وأكد علييف أنه "سيتم إجراء تحقيق شامل في ما حدث للجيش الروسي وسيتم معاقبة المسؤولين عنه".

وأضاف البيان، أن "بوتين وعلييف أشارا إلى أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن الوقف الكامل للأعمال الهجومية في كاراباخ".

وبحسب الكرملين "ناقش بوتين وعلييف الخطوات ذات الأولوية لتعزيز استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في كاراباخ".

وشدد بوتين في المحادثة على أهمية "ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في كاراباخ".

وأردف البيان بالقول، إنه "تم التأكيد على "استعداد باكو للتعاون مع قوات حفظ السلام الروسية بشأن أمن الأرمن في كاراباخ".