دعوة إسرائيلية للبرهان وحميدتي لعقد "قمة مصالحة" في "تل أبيب"

كشف موقع "واللا" العبري، اليوم الإثنين، أن إسرائيل وجهت دعوة لطرفي الصراع في السودان؛ من أجل عقد قمة مصالحة في "تل أبيب".

وقال الموقع إن الدعوة وجهت للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وقائد قوات الدعم السريع "حميدتي"؛ لمناقشة وقف إطلاق النار بوساطة إسرائيلية.

وبحسب ما نقله الموقع عن مسؤولين في الخارجية، فإن الحديث يدور عن مبادرة شبيهة بتلك التي عرضت وساطة بين روسيا وأوكرانيا بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

وأوضح المسؤولون أن الاستثناء في الحالة السودانية يتمثل في أن إسرائيل تمتلك معرفة أعمق وقدرة على ممارسة تأثير أكبر على الجانبين، بحسب الموقع العبري.

وتدير العلاقة بين إسرائيل والسودان هيئتان، وزارة الخارجية مسؤولة عن الاتصالات مع قائد الجيش البرهان، والموساد مسؤول عن الاتصالات مع قائد الدعم السريع حميدتي.

وقبل اندلاع القتال، تابع كبار المسؤولين الإسرائيليين عن كثب المفاوضات التي كانت تُجرى في السودان في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة مدنية.

وعندما زار وزير الخارجية إيلي كوهين الخرطوم في فبراير، أكد أنه بدون إقامة حكومة مدنية في السودان سيكون من الأصعب دفع اتفاقية سلام بين الدولتين.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه منذ اندلاع القتال في السودان، أرسل وزير الخارجية إيلي كوهين والمدير العام لوزارته رونان ليفي رسائل وتحدثا مباشرة إلى البرهان وحميدتي يدعوهما إلى وقف القتال، كما أرسل كبار المسؤولين في الموساد رسائل إلى كلا الجانبين في السودان لمطالبتهما بوقف التصعيد.

وشهدت المحادثات مع الجنرالين السودانيين تقدما في الأيام الأخيرة، وقدم وزير الخارجية كوهين عرضا إلى الاثنين للحضور إلى إسرائيل وعقد اجتماع للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء القتال واستئناف المفاوضات السياسية.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية إن كلاً من البرهان وحميدتي لم يستبعدا إمكانية حضور مثل هذا الاجتماع في إسرائيل. والانطباع، حسب رأيهم، هو أن الطرفين ينظران في الأمر بشكل إيجابي.