ما علاقة "تياندي تكنولوجيز" الصينية في "مراقبة" المتظاهرين بإيران؟
كشفت مؤسسة أبحاث متخصصة أن شركة صينية "تفلت" من العقوبات الأمريكية رغم أنها تزود إيران بمعدات مراقبة تستخدم ضد المتظاهرين وغيرهم.
وأشارت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية في تقرير نشرته أمس الخميس، إلى أن شركة أمريكية كبرى تقدم شرائح دقيقة مهمة لشركة "تياندي تكنولوجيز"، التي يقع مقرها في مقاطعة تيانجين شمال الصين.
وقالت المؤسسة إن "تياندي" تزود أيضًا المنتجات التي يستخدمها مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني لتعقب وتعذيب مسلمي الأويغور والأقليات العرقية الأخرى في البلاد.
وأضافت في تقريرها أنه من بين منتجات الشركة التي بيعت لإيران، هناك مسجلات فيديو شبكية تقوم برقمنة مقاطع فيديو المراقبة وتخزينها، باستخدام رقائق أنتجتها "تياندي" بالشراكة مع شركة "إنتل" الأمريكية.
وذكر التقرير: "تصنع تياندي أيضًا "كراسي النمر" التي تستخدمها السلطات الصينية لشل وتعذيب الأويغور والتبتيين والأقليات الأخرى في الصين".
وتابعت: "يظل الزعيم الصيني شي جين بينغ ملتزمًا بشدة بإعادة تشكيل العالم في صورة الصين الاستبدادية التقنية... وبينما تظل الديمقراطيات بطيئة في الاستجابة للأزمات الدولية، فإن انتشار الشركات مثل (تياندي) يمثل تهديدًا وجوديًا للقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
وأوضحت المؤسسة أنه على الرغم من دور (تياندي) في مساعدة الأنظمة الاستبدادية في بكين وطهران، فإن الشركة لا تخضع حتى الآن للعقوبات الأمريكية أو ضوابط التصدير.
وأردفت: "لفترة طويلة نجحت شركات مثل تياندي من الإفلات من العقاب... لذلك فإن اتخاذ إجراء ضدها سيرسل رسالة واضحة مفادها أن واشنطن تأخذ الاستبداد التكنولوجي الصيني على محمل الجد وستحاسب أولئك الذين يسهلون انتهاكات بكين وطهران".
ولفت التقرير إلى أنه "يجب على وزارة الخزانة أيضًا تقييم إضافة (تياندي) ومديرها التنفيذي إلى قائمة الرعايا المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين بموجب عقوبات حقوق الإنسان الإيرانية الواسعة".
واستكمل: "يجب أيضا تحديد ما إذا كانت عمليات "تياندي" تنتهك أجزاء من قانون سياسة حقوق الإنسان للإويغور لعام 2020".
وختمت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" قائلة إنه "يجب على مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية أيضا النظر في تضمين شركة (تياندي) في قائمة الكيانات الخاصة به، وبالتالي تقييد تصدير التكنولوجيا والمكونات الأمريكية إلى الشركة".