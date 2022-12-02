ما علاقة "تياندي تكنولوجيز" الصينية في "مراقبة" المتظاهرين بإيران؟

كشفت مؤسسة أبحاث متخصصة أن شركة صينية "تفلت" من العقوبات الأمريكية رغم أنها تزود إيران بمعدات مراقبة تستخدم ضد المتظاهرين وغيرهم.

وأشارت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية في تقرير نشرته أمس الخميس، إلى أن شركة أمريكية كبرى تقدم شرائح دقيقة مهمة لشركة "تياندي تكنولوجيز"، التي يقع مقرها في مقاطعة تيانجين شمال الصين.

وقالت المؤسسة إن "تياندي" تزود أيضًا المنتجات التي يستخدمها مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني لتعقب وتعذيب مسلمي الأويغور والأقليات العرقية الأخرى في البلاد.