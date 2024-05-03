لوموند: ألمانيا تتعامل بحذر مع اقتراح ماكرون إقامة "دفاع أوروبي"

حظي اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"إضفاء الطابع الأوروبي" على قدرة الردع النووي الفرنسية باستقبال حذر في ألمانيا حتى الآن، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن برلين ترحب بحذر بـ"دوافع" ماكرون فيما يتعلق بالدفاع الأوروبي "الموثوق"، ما يشير إلى الانفتاح على اقتراح الرئيس الفرنسي بـ"أوروبيّة" قدرة الردع النووي الفرنسية، حيث يظل حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة يشكلان الأفق الذي لا غنى عنه لأمنها.

وقبل اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، خاطب المستشار الألماني أولاف شولتس الصحافة قائلًا: "برلين لا تغلق الباب بالكامل".

ونقلت لوموند عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، قوله في معرض رده على اقتراح ماكرون في خطابه بجامعة السوربون يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي: "إننا نتابع عن كثب وباهتمام النقاش حول السياسة الأمنية الأوروبية والدوافع التي يقدمها الرئيس الفرنسي".

وشرح ماكرون هذا الطموح بعد ذلك بيومين، في مقابلة مع مجموعة إبرا الصحفية، موضحًا أن الاعتبار يجب أن يشمل الدفاع الصاروخي، وقدرات الأسلحة بعيدة المدى، والأسلحة النووية لمن يمتلكها أو يستضيف أسلحة نووية أمريكية، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة.