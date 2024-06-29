الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة في معدل ترحيل المهاجرين

وارتفع خلال الفترة نفسها عدد قرارات الترحيل الصادرة بنحو 15 بالمئة، في حين زادت عمليات الترحيل وفقا لتلك القرارات 58 بالمئة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "في إطار خارطة طريق الإعادة الجديدة، يجري العمل لدعم الدول الأعضاء في تسريع عمليات الإعادة وتسهيل إعادة الدمج".

وأضاف: "الاستخدام المتكرر للاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة يساعد أيضا على تسريع العملية"، في إشارة إلى الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأصلية للمهاجرين.

ومنذ 2016 أبرم الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة اتفاقيات مع موريتانيا وتونس وتركيا، وأخيرا مع مصر، في إطار سعيه للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان لتجاهلها القانون الدولي الإنساني.

وكانت الهجرة قضية رئيسة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو/ حزيران، وحقق فيها التيار القومي اليميني مكاسب ليحدد سبل مواجهة التكتل للتحديات المستقبلية التي تتنوع بين الأمور الجيوسياسية والهجرة.

وتزايد الخطاب المناهض للهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ وصول أكثر من مليون شخص - معظمهم من اللاجئين السوريين - عبر البحر المتوسط ​​في 2015، وهو ما أصاب الاتحاد بالصدمة.