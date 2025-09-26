هجوم أوكراني يشعل النيران بمصفاة نفط جنوب روسيا (فيديو)

قالت سلطات محلية اليوم الجمعة، إن حطام طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق بإحدى وحدات مصفاة أفيبسكي للنفط في جنوب روسيا، إلا أنه جرى إخماد الحريق لاحقا.

ويأتي ذلك، بعد يوم على استهداف زوارق مسيرة أوكرانية موانئ روسية في نوفوروسيسك وتوابسي، بحسب مصدر في المخابرات الأوكرانية.

وأضاف المصدر أن الهجمات أدت إلى تعليق عمليات تشغيل محطة ضخ النفط التابعة لشركة ترانسنفت المحتكرة لخطوط أنابيب النفط في روسيا، إضافة إلى توقف أحد الموانئ النفطية التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، بحسب رويترز.

وتكثف أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا، بما في ذلك مصافي النفط وخطوط الأنابيب المتجهة للتصدير، مما تسبب في نقص في أنواع معينة من الوقود وإجبار السلطات على وضع خطط لتقييد صادرات البنزين والديزل.