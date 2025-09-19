روسيا ترفض نتائج التحقيق الأممي في حادثة الطائرة الماليزية

حركت روسيا استئنافا لدى أعلى محكمة بالأمم المتحدة للطعن في قرار منظمة الطيران المدني الدولية التي حملت موسكو مسؤولية إسقاط طائرة الرحلة 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في 2014.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، صدر في وقت متأخر أمس الخميس، إن استئناف موسكو المقدم لمحكمة العدل الدولية يطعن في قرار منظمة الطيران المدني الدولية "على جميع الأسس، بما في ذلك أسباب الاختصاص والقانون المعمول به والنتائج الواقعية والانتهاكات الإجراءات الجسيمة".

وفي مايو/أيار الماضي، خلص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن روسيا مسؤولة عن إسقاط طائرة الرحلة "إم إتش 17" في 17 يوليو/تموز 2014، مما أدى إلى مقتل 298 شخصا، وهي المرة الأولى التي تبت فيها كيان الطيران العالمي الذي يمثل 193 دولة عضوا في نزاع بين الحكومات.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية منظمة الطيران المدني الدولية ومقرها مونتريال بالإخفاق في إجراء تحقيق دولي "شامل ودقيق ومستقل" في الحادث.