كبير المفاوضين الإيرانيين: الأسلوب الأمريكي "الغامض" يضعف فرص الاتفاق

وصف كبير المفاوضين الإيرانيين مجيد تخت روانجي، الأسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة في المفاوضات النووية بأنه يتسم بـ"الغموض والتقلب".

وقال تخت روانجي في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل الألمانية"، في وقت تستعد فيه طهران لجولة خامسة من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن تنطلق الجمعة في العاصمة روما، إن "النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة في المفاوضات غريب نوعًا ما".

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واعتبر المفاوض الإيراني، أن "الجانب الأمريكي يغيّر مواقفه باستمرار، ما يعقّد عملية التفاوض ويضعف فرص التوصل إلى تفاهم واضح".

ويتركز الخلاف بشكل كبير بين طهران وواشنطن على عملية تخصيب اليورانيوم، إذ تصر الولايات المتحدة على وقف التخصيب وتصفيره، فيما ترفض إيران ذلك وتتمسك به باعتباره "أحد الخطوط الحمراء" التي أعلنت عنها قبل بدء المفاوضات.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، إن "تخصيب اليورانيوم لا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف"، مشددًا على أن ما يطرحه الغرب من "مخاوف ظاهرية" بشأن البرنامج النووي الإيراني ليس سوى محاولة للتدخل في استقلال إيران ومنع تقدمها.

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وأوضح مقتدائي أن "الدول الغربية تسعى منذ سنوات إلى عرقلة تطور إيران في المجالات التي تعتمد على القدرات الذاتية، خصوصًا تلك التي تحققت على يد العلماء الإيرانيين"، مضيفًا أن التركيز الحالي على موضوع التخصيب يأتي في سياق تعطيل المسار العلمي والتكنولوجي للبلاد.

وأكد مجددًا أن أهداف إيران النووية سلمية بالكامل، وأن جميع عمليات الاستخدام والتطوير تتم في إطار هذا الهدف المعلن.