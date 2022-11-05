جوردان بارديلا خلفًا لمارين لوبان في رئاسة التجمع الوطني اليميني الفرنسي

انتخب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، اليوم السبت، جوردان بارديلا زعيمًا جديدًا له، إذ أيدت أغلبية ساحقة عضو البرلمان الأوروبي ليخلف مارين لوبان في المنصب.

وحصد بارديلا (27 عامًا)، الذي ترأس الحزب بالفعل بشكل مؤقت لمدة عام، نحو 85% من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 15% لمنافسه لوي أليو، شريك حياة لوبان سابقًا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتزعم فيها الحزب شخص من خارج عائلة لوبان.

واستقالت لوبان، التي خففت حدة بعض سياسات الحزب المناهضة للمهاجرين والمتشككة في الاتحاد الأوروبي، من قيادة حزب التجمع الوطني في عام 2021، قبل محاولتها الفاشلة للفوز برئاسة البلاد في انتخابات هذا العام، والتي فاز فيها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وقالت لوبان في مؤتمر الحزب اليوم: "لا أترك حزب التجمع الوطني لأخذ عطلة.. سأكون أينما تحتاجني البلاد".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تخوض لوبان محاولة رئاسية أخرى في عام 2027.

وقال بارديلا، الذي ينحدر من منطقة تقطنها الطبقة العاملة، إنه سيواصل جهود لوبان لجذب ناخبين من خارج المحور اليميني للحزب المتطرف.

وكان بارديلا قد قال في تصريح الأسبوع الماضي إن احتمال أن يتزعم شخص من خارج عائلة لوبان حزب التجمع الوطني يمثل "ثورة ثقافية صغيرة".

وأسس جان ماري لوبان، والد مارين، الحزب في البداية باسم الجبهة الوطنية عام 1972.

وصار بارديلا أحد أشهر مساعدي لوبان في الإعلام الفرنسي، وجعلته سرعة بديهته وشراسته خصمًا لدودًا لوزراء ونواب ماكرون في البرامج التلفزيونية.