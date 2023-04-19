حقيقة تواجد "فاغنر" في السودان

نفى رئيس شركة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وجود مقاتلين يتبعون للمجموعة الروسية في السودان.

وقال بريغوجين رداً على سؤال لصحفي يعمل في مجلة "Jeune Afrique": "يمكنني أن أخبرك بيقين مطلق، ويمكنك اعتبار كلماتي بروتوكولاً.. في الوقت الحالي لا يوجد مقاتل واحد من فاغنر في السودان".

وأضاف في جوابه الذي نشره على تيليغرام: "لمدة عامين لم يكن في السودان مقاتل واحد من شركة فاغنر.. واليوم لا يوجد أحد.. أعتقد أن هذا هو الشيء الرئيسي الذي تحتاج إلى معرفته".