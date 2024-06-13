اعتقال شخصين بعد إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلة في السويد‎

أعلن المدعي العام في السويد، الأربعاء، اعتقال شخصين على خلفية حادث إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم منتصف أيار/مايو.

ودفع الحادث السلطات السويدية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المصالح الإسرائيلية والمؤسسات اليهودية في البلاد.

وقال المدعي العام راسموس أومان لوكالة "فرانس برس" إنه "تم اعتقال شخصين للاشتباه في قيامهما بالمساعدة والتحريض على جريمة خطيرة تتعلق بالأسلحة"، مضيفا انه "لا يستطيع التعليق على جنس المشتبه بهما أو عمرهما حيث سيخضعان للاستجواب قبل اتخاذ قرار بشأن احتجازهما احتياطيا".

وألقي القبض على شخص آخر، في وقت سابق، للاشتباه بكونه مطلق النار، لكن أُخلي سبيله بعد ذلك.

وأشار أومان إلى اعتقاده أن فتى يبلغ 14 عاماً هو من أطلق النار، لكن بما أنه دون سن المسؤولية الجنائية في السويد فلم يتم الاشتباه به رسمياً في أي جريمة.

والأسبوع الماضي أعلنت الشرطة السويدية العثور على جسم يشتبه بأنه عبوة ناسفة خارج مقر شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المختصة بالتقنيات العسكرية في مدينة غوتنبرغ، مرجحة استهداف الشركة.

وقالت وكالة الاستخبارات السويدية "سابو"، أواخر مايو/ أيار، إن إيران تقوم بتجنيد أعضاء في عصابات إجرامية سويدية لارتكاب "أعمال عنف" ضد مصالح إسرائيلية ومصالح أخرى في السويد، وهو ما نفته إيران.

وفي فبراير/ شباط، عثرت الشرطة على قنبلة يدوية في محيط مجمع السفارة الإسرائيلية، وقد اعتبرها السفير محاولة هجوم، وسجلت السويد زيادة في جرائم الكراهية المعادية للسامية منذ بدء الحرب في غزة.