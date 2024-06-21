قذائف مقابل نفط رخيص.. اتفاق بيونغيانغ وموسكو يثير الجدل

رأت صحيفة "الغارديان"، أن إحياء العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية مدفوع بأحداث خارج آسيا، وأن اتفاق الدفاع الجديد بين البلدين "مثير للقلق" ويحتاج إلى اهتمام كبير، مؤكدةً أن بيونغيانغ زودت روسيا بالملايين من قذائف المدفعية مقابل النفط الرخيص والغذاء.

وبحسب الصحيفة، مثّل الترحيب الكوري الشمالي منقطع النظير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة موجهة إلى الجمهور العالمي الذي تابع الحدث بحذر وترقب شديد.

وكانت الجائزة الحقيقية، من هذه الزيارة إلى كوريا الشمالية، هي معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي وقع عليها الرئيسان كيم جونغ أون وبوتين أثناء أول زيارة يقوم بها الرئيس الروسي إلى بيونغيانغ منذ عام 2000.

وأضافت الصحيفة، أن "العلاقات نشطت من جديد بفضل الأحداث التي وقعت خارج آسيا، ولكن الآمال في احتواء هذه العلاقة تكمن داخل المنطقة الآسيوية نفسها".

ومن الواضح أن السبب المباشر هو الحرب الروسية الأوكرانية، فمن المعتقد بالفعل أن بيونغيانغ المعزولة والفقيرة زودت روسيا بالملايين من قذائف المدفعية مقابل النفط الرخيص، والغذاء، وغير ذلك من السلع التي تشتد الحاجة إليها.

وتستفيد روسيا أيضاً من القوى البشرية الكورية الشمالية، على الرغم من أنها أكثر احتمالاً للعمالة منها للقتال.