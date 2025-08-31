الكرملين: أوروبا تعرقل جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

اتهم الكرملين "القوى الأوروبية" بعرقلة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وقال إن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لمراسلي وسائل إعلام حكومية، إن "حزب الحرب الأوروبي" يواصل عرقلة الجهود الأمريكية والروسية المتعلقة بأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لكننا لا نرى حتى الآن أي خطوات مماثلة من كييف لتحقيق هذا الغرض. لذلك، سنواصل العملية العسكرية الخاصة".

وتقول القوى الأوروبية إنها لا تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لتحقيق السلام في أوكرانيا. وذكر بوتين مرارًا أنه مستعد لمناقشة السلام، لكنه شدد على أن روسيا لن تتخلى عن أي من الأراضي التي استولت عليها في أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أعلن، يوم الجمعة، أن الجيش الروسي سرّع وتيرة تقدمه في أوكرانيا، إذ أصبح يسيطر على ما بين 600 إلى 700 كيلومتر مربع شهريًا، مقارنة مع 300 إلى 400 كيلومتر مربع في بداية العام.