واشنطن تتهم طيارين روسًا بمحاولة "الاقتتال" مع الطائرات الأمريكية فوق سوريا

وقال المسؤول إنه منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي، انتهكت الطائرات الروسية بروتوكولات عدم التضارب ما مجموعه 85 مرة، بما في ذلك التحليق قرب قواعد التحالف، والفشل في الوصول إلى خط عدم التضارب، وأكثر من ذلك، ويشمل ذلك أيضًا 26 حالة حلقت فيها طائرات روسية مسلحة فوق مواقع الولايات المتحدة والتحالف في سوريا.

وأوضح المسؤول الأمريكي: "يبدو أنه متسق مع طريقة جديدة للعمل"، مضيفا أن الطيارين الأمريكيين رفضوا الانخراط في المعارك ويلتزمون ببروتوكولات إجراءات تفادي التضارب، حسب ما أورد موقع "CNN" ، اليوم السبت.

ولدى الولايات المتحدة ما يقرب من 900 جندي في سوريا كجزء من الحملة المستمرة لهزيمة "داعش".