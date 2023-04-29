واشنطن تتهم طيارين روسًا بمحاولة "الاقتتال" مع الطائرات الأمريكية فوق سوريا
اتهم متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، طيارين روسًا بأنهم حاولوا "الاقتتال" مع الطائرات الأمريكية فوق سوريا، الأمر الذي وصفه كجزء من نمط حديث لسلوك أكثر عدوانية.
وقال إن المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع نظرائهم الروس بشأن الأحداث الأخيرة، ورد الروس، لكن "ليس بطريقة تعترف بالحادث أبدًا"، مبينًا أن الولايات المتحدة شهدت "ارتفاعًا كبيرًا" في الرحلات الجوية العسكرية الروسية العدوانية في سوريا هذا الشهر.
وقال المسؤول إنه منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي، انتهكت الطائرات الروسية بروتوكولات عدم التضارب ما مجموعه 85 مرة، بما في ذلك التحليق قرب قواعد التحالف، والفشل في الوصول إلى خط عدم التضارب، وأكثر من ذلك، ويشمل ذلك أيضًا 26 حالة حلقت فيها طائرات روسية مسلحة فوق مواقع الولايات المتحدة والتحالف في سوريا.
وأوضح المسؤول الأمريكي: "يبدو أنه متسق مع طريقة جديدة للعمل"، مضيفا أن الطيارين الأمريكيين رفضوا الانخراط في المعارك ويلتزمون ببروتوكولات إجراءات تفادي التضارب، حسب ما أورد موقع "CNN" ، اليوم السبت.
ولدى الولايات المتحدة ما يقرب من 900 جندي في سوريا كجزء من الحملة المستمرة لهزيمة "داعش".