أنوتين تشارنفيراكول يتولى رسمياً رئاسة وزراء تايلاند

تسلّم رجل الأعمال أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الأحد، منصب رئاسة وزراء تايلاند بشكل رسمي، بعد مصادقة الملك على تعيينه، وفق ما جاء عبر وكالة "رويترز".

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب التايلاندي، أربات سوخانونت، أثناء تلاوته أمراً ملكياً في مقر حزب "بومغايتاي" ببانكوك: "صادق جلالة الملك على تسلم السيد أنوتين تشارنفيراكول رئاسة الوزراء من الآن فصاعداً".

ويبلغ أنوتين 58 عاماً، وشغل في السابق مناصب عدة، بينها: نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة، واشتُهر بدوره في قرار تايلاند إلغاء تجريم القنب عام 2022.

وبتوليه المنصب، يصبح أنوتين ثالث رئيس وزراء للبلاد خلال عامين، لكنه لم يصل إلى السلطة إلا بعد تمكنه من حشد دعم ائتلاف من نواب المعارضة، الذين اشترطوا حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة خلال أربعة أشهر.

ويطيح أنوتين بحكم حزب "فيو تاي" الشعبوي، التابع لعائلة شيناواترا، الذي يهيمن على منصب رئاسة الوزراء منذ انتخابات 2023.

وكانت وريثة العائلة بايتونغتارن شيناواترا قد أُقيلت من منصبها الشهر الماضي بقرار قضائي.