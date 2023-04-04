منع موظفات الأمم المتحدة الأفغانيات في ولاية "ننغرهار" من العمل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن موظفاتها الأفغانيات منعن من العمل في ولاية "ننغرهار" شرق أفغانستان، مذكرة سلطات حركة "طالبان" بأن الهيئة الأممية لا يمكنها العمل دون النساء.

وجاء في تغريدة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أن "الأمم المتحدة في أفغانستان تعرب عن قلقها الكبير" في ما يتعلق بالأفغانيات الموظفات في الأمم المتحدة "اللواتي منعن من الحضور إلى العمل في ولاية ننغرهار".

وتابعت البعثة: "نذكر سلطات الأمر الواقع بأن كيانات الأمم المتحدة لا يمكنها أداء عملها وتوفير مساعدة حيوية دون طاقمها النسائي".

وردًا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أشار المتحدث باسم حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، إلى أنه بصدد الاستعلام عما حصل.