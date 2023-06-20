إسرائيل تكشف هوية العلماء الإيرانيين المطورين لمسيرات "شاهد 136"

كشف مركز الأبحاث الإسرائيلي "ألما"، اليوم الثلاثاء، هوية العلماء الإيرانيين الذين يقفون وراء تطوير مسيرات "شاهد 136" الإيرانية.

ونشر موقع "news 24i "، نقلا عن المركز، صور العلماء الإيرانيين، كما حدد اثنتين من المنشآت التي يتم فيها تطوير طائرات شاهد المسيرة.

و "شاهد 136" هي عبارة عن ذخيرة مسيّرة (طائرة دون طيار تحمل ذخيرة وتستعمل مرة واحدة) صنعت في إيران ودخلت الخدمة في 2020. تم استخدامها في اليمن من قبل الحوثيين، وفي أوكرانيا من قبل القوات الروسية.