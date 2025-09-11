logo
روسيا: مسيّرات أوكرانية هاجمت مركزا بمحطة زابوريجيا النووية

روسيا: مسيّرات أوكرانية هاجمت مركزا بمحطة زابوريجيا النووية
محطة "زابوريجيا" النووية المصدر: رويترز
قالت الإدارة المعينة من قبل روسيا للمحطة "زابوريجيا" النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في أوكرانيا، إن طائرات مسيرة أوكرانية شنت هجوما على مركز تدريب في المحطة اليوم الخميس.

وأضافت إدارة المحطة أنه لم تقع إصابات، وأن المعلومات بشأن الأضرار المحتملة يجري استيضاحها، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز"، التي لم يتسن لها التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير.

 وفرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا في الأسابيع الأولى من غزو روسيا لأوكرانيا في شهر فبراير/شباط من عام 2022.

ويتبادل الطرفان باستمرار الاتهامات بإطلاق النار أو الضلوع بتحركات أخرى ربما تسفر عن وقوع حادث نووي.

