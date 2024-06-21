الجيش الروسي يعلن تدمير منظومة "هيمارس" الأمريكية في خاركيف

أعلن الجيش الروسي، الخميس، أن قواته تمكنت من تدمير قاذفة صواريخ أمريكية "هيمارس" في مقاطعة "خاركيف" الأوكرانية.

وأكد الجيش الروسي أنه تمكن أيضًا من تدمير 5 مستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في "خاركيف" و"خيرسون" وجمهورية "دونيتسك" الشعبية، وفق وكالة "آر تي" الروسية.

وقال الفريق إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنه تم "تدمير قاذفة صواريخ متعددة الإطلاقات من طراز (هيمارس) أمريكية الصنع بالقرب من قرية تيمتشينكي بمقاطعة خاركيف".

وأضاف، في بيان، "إضافة لذلك تم تدمير 5 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخائر في منطقتيْ أندرييفكا وسادي بمقاطعة خاركيف ومناطق أخرى في دونيتسك وبلدة نيكولايفكا في منطقة خيرسون".

بالتزامن مع ذلك، أعلنت الوزارة القضاء على 2165 عسكريًّا وتدمير مواقع للطاقة وتصنيع الأسلحة والعتاد في أوكرانيا، إضافة لإسقاط عشرات الصواريخ والمسيّرات أطلقتها أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.