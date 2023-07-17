بعد إنهاء اتفاق الحبوب.. روسيا تسحب ضمانات السلامة الملاحية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن اتفاقية الحبوب ستتوقف عن العمل اعتبارًا من 18 تموز/يوليو الجاري، مؤكدة أن روسيا سحبت ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري شمال غرب البحر الأسود.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، ونشر على موقعها الإلكتروني، إن "روسيا لا توافق على أي تمديد إضافي لاتفاقية الحبوب، وتم إبلاغ الجانبين التركي والأوكراني به رسميًا اليوم، كما تم إخطار سكرتارية الأمم المتحدة".

وأضافت أن "هذا يعني سحب ضمانات سلامة الملاحة، وإغلاق الممر الإنساني البحري في البحر الأسود، وإعادة منطقة شمال غرب البحر الأسود إلى نظام منطقة خطرة بشكل مؤقت، كما تم حل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول".