"حرب غزة" تكشف تناقضًا بين بايدن والجمهوريين

يتجلّى التباين في القدرة على القيادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا، ففي حين قام الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ إجراءات حاسمة ردًا على الصراع بين إسرائيل وحماس، يجد الجمهوريون في مجلس النواب أنفسهم في حالة من الفوضى مع فشلهم في اختيار رئيس جديد للمجلس، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن "الحزب الجمهوري يواجه صعوبات من أجل اتخاذ القرارات والحكم بفاعلية، ويعاني من انقسامات داخلية، وتستهلكه ادعاءات لا أساس لها"، مضيفًا: "قد يواجه بايدن اختبارًا حاسمًا في قيادته أثناء رده على الحرب بين إسرائيل وغزة، وأن نهجه تميز بالخبرة والإعداد لما هو غير متوقع".

وأثنى التقرير على "تعامل بايدن مع الموقف كدرس في القيادة أثناء الأزمات، بدءًا من زيارة مفاجئة لإسرائيل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصولاً إلى إعادة التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.