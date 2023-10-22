"حرب غزة" تكشف تناقضًا بين بايدن والجمهوريين
يتجلّى التباين في القدرة على القيادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا، ففي حين قام الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ إجراءات حاسمة ردًا على الصراع بين إسرائيل وحماس، يجد الجمهوريون في مجلس النواب أنفسهم في حالة من الفوضى مع فشلهم في اختيار رئيس جديد للمجلس، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وجاء في تقرير للصحيفة، أن "الحزب الجمهوري يواجه صعوبات من أجل اتخاذ القرارات والحكم بفاعلية، ويعاني من انقسامات داخلية، وتستهلكه ادعاءات لا أساس لها"، مضيفًا: "قد يواجه بايدن اختبارًا حاسمًا في قيادته أثناء رده على الحرب بين إسرائيل وغزة، وأن نهجه تميز بالخبرة والإعداد لما هو غير متوقع".
وأثنى التقرير على "تعامل بايدن مع الموقف كدرس في القيادة أثناء الأزمات، بدءًا من زيارة مفاجئة لإسرائيل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصولاً إلى إعادة التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
بيد أن التقرير أظهر "فشل الجمهوريين في مجلس النواب باختيار رئيس جديد للمجلس، مما أدى فعليًا إلى تعطيل السلطة التشريعية للحكومة لأسبوعين، وأن هذه الفوضى في الكونغرس قد تُلحق الضرر بالحزب الجمهوري، وبالنظرة إلى الولايات المتحدة باعتبارها دولة ديمقراطية مستقرة".
وسلط الضوء على "نهج بايدن المتمثل في التبادل الاستباقي للمعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الأوروبيين قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، ودعمه الفوري لإسرائيل ضد حماس، مظهرًا قدرته على حشد التحالفات، وتوفير القيادة أثناء الأزمات، بالإضافة إلى طلبه للمساعدات لكل من إسرائيل وأوكرانيا في حزمة واحدة، في الوقت الذي تذبذب فيه الدعم لأوكرانيا بين الجمهوريين".
ووفقًا للتقرير، "تبقى التحديات التي تواجه بايدن مستمرة، حيث إن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا أبطأ مما كان متوقعًا، كما أن الحصول على موافقة الكونغرس على المساعدات المقترحة غير مؤكد، أما في الشرق الأوسط، فيبقى الوضع متقلبًا، حيث من المحتمل أن تؤدي القرارات التي تتخذها إسرائيل وحماس إلى إشعال شرارة صراع إقليمي، يشمل حزب الله وإيران، وهو ما يشكل مخاطر أعظم".