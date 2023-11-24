فنلندا تغلق حدودها وتبقي معبراً وحيداً مع روسيا

أغلقت فنلندا مؤقتا سبعة من ثمانية معابر حدودية للمسافرين مع روسيا في مسعى للتصدي للتدفق الاستثنائي الكبير للمهاجرين الذي تحمل الدولة الاسكندنافية روسيا مسؤوليته.

ودخل أكثر من 700 مهاجر من بلدان مثل اليمن وأفغانستان وكينيا والمغرب وباكستان والصومال وسوريا إلى فنلندا عبر روسيا في الأسبوعين الماضيين.

وتقول هلسنكي إن روسيا تدفع بالمهاجرين إلى الحدود في اتهام ينفيه الكرملين.

وبعد أن أغلقت فنلندا أربعة معابر حدودية الأسبوع الماضي، أغلقت مساء أمس معابر المسافرين الحدودية المتبقية باستثناء معبر راجا-جوزيبي في أقصى الشمال في المنطقة القطبية ويستمر الإغلاق شهرا.

وقالت قوات حرس الحدود الفنلندية إن معبر راجا-جوزيبي فتح أبوابه الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش وسيظل يتلقى طلبات اللجوء في ساعات العمل الأربع اليومية.

وأضافت أنه لم يصل مهاجرون ليلا خارج ساعات العمل.

ويكثف حرس الحدود دورياته على طول الحدود مع روسيا التي تمتد 1340 كيلومترا.

وستحصل فنلندا على موارد إضافية للاضطلاع بمهمة رقابتها على الحدود من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي التي قالت أمس الخميس إنها سترسل 50 فردا من قوات حرس الحدود وموظفين آخرين إلى فنلندا، بالإضافة إلى عتاد يتضمن سيارات الدوريات لدعم السيطرة على الحدود.

من جهته، قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره اليوم الجمعة إن حدود النرويج مع روسيا ظلت هادئة اليوم بعد أن أغلقت فنلندا جميع معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء المعبر الذي يقع في أقصى الشمال؛ بهدف الحد من تدفق المهاجرين من روسيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي في تالين، اليوم الجمعة، أنه "لا توجد أمور غير عادية عند حدودنا في الوقت الحالي".