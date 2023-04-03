نتنياهو يرجئ إقالة وزير الدفاع غالانت

قالت هيئة البث الإسرائيلي (كان) إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت التي أعلنها قبل أكثر من أسبوع، وذلك بالنظر للوضع الأمني المعقد.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله "نظرا لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الدفاع فيما بعد".