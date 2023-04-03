نتنياهو يرجئ إقالة وزير الدفاع غالانت
قالت هيئة البث الإسرائيلي (كان) إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت التي أعلنها قبل أكثر من أسبوع، وذلك بالنظر للوضع الأمني المعقد.
ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي قوله "نظرا لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الدفاع فيما بعد".
يأتي ذلك قبل ساعات من زيارة يعتزم نتنياهو إجراءها برفقة غالانت للقوات الإسرائيلية، كشف عنها أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، في دلالة على وجود مصالحة بين الرجلين.
وقبل يومين، كشفت وكالة بلومبرغ، عن مساع لوزير الدفاع الإسرائيلي المقال، للبقاء في منصبه، عبر التوصل لمصالحة مع نتنياهو.
ونقلت الوكالة على لسان مسؤول مطلع على الوضع إن غالانت يعمل على بيان قد يجعل نتنياهو يسامحه على خطابه غير المصرح به مساء السبت قبل الماضي، الذي دعا فيه إلى وقف التشريعات التي من شأنها إضعاف سلطة المحاكم الإسرائيلية.
يأتي ذلك في وقت، شوهد غالانت طوال الأسبوع الماضي في مناسبات عامة وكان يلتقي مع زملائه أعضاء مجلس الوزراء، ويحيي الزوار الأجانب ويعقد إحاطات أمنية، ويمارس دوره الوزاري المعتاد قبل قرار الإقالة.