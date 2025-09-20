"قضايا مهمة جدًا".. أبرز الملفات التي ناقشها ترامب وشي جين بينغ

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أبرز الملفات التي ناقشها مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الاتصال الهاتفي الذي دار بينهما، في وقت سابق.

وأوضح ترامب أن تلك الملفات التي وصفها بأنها "قضايا مهمة جدًا"، تمثلت في التجارة، والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة "تيك توك".

وكتب ترامب عبر حسابه بمنصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "أحرزنا تقدمًا في العديد من القضايا المهمة للغاية، بما في ذلك التجارة، والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك".

وأضاف ترامب: "اتفقت أيضًا مع الرئيس شي على أننا سنلتقي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، وأنني سأذهب إلى الصين في أوائل العام المقبل، وأن الرئيس شي سيأتي أيضًا إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب".

وختم ترامب قائلاً: "كانت المكالمة جيدة جدًا، وسوف نتحدث مرة أخرى عبر الهاتف، ونقدر موافقة تيك توك، ونتطلع معاً إلى الاجتماع في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ".

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع حصول الحكومة الأمريكية على رسوم بمليارات الدولارات في إطار صفقة تتعلق بتطبيق "تيك توك".

وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين في صفقة "تيك توك" سيدفعون هذه الرسوم للحكومة الأمريكية مقابل تسهيل التفاوض مع الصين.