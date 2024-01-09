القضاء الإيراني ينفي إطلاق سراح المتهم الأول بإسقاط الطائرة الأوكرانية

نفت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للنظام القضائي الإيراني، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح المشتبه فيه الأول بإسقاط الطائرة الأوكرانية، مشيرة إلى أنه "لا يزال رهن الاحتجاز".

وقالت الوكالة إن "المتهم الأول في القضية معتقل منذ بداية رفع الدعوى بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحتى الآن، ولم يقدم أي كفالة تؤدي إلى إطلاق سراحه".

وجرى إسقاط الطائرة بعد إصابتها بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري الإيراني بعد لحظات من إقلاعها من مطار الخميني باتجاه كييف يوم الـ8 من يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 170 شخصًا.

وقالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، أمس الاثنين، إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، في مسعى لمحاسبة إيران على إسقاط الطائرة.

من جهته، قال محمود علي زاده طباطبائي، محامي عدد من أهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية، إنه "تم إطلاق سراح المتهم الأول في هذه القضية".

وأضاف طباطبائي لموقع "ديدبان" الإيراني، أن "المتهم الأول قضى أكثر من نصف مدة عقوبته، وأُطلق سراحه لأن الحكم لم يكن نهائيًّا". ولم يتم الإعلان رسميًّا عن اسم المتهم الأول، لكن يشار إليه بمسؤول في نظام الدفاع الجوي الإيراني.