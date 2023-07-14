وول ستريت جورنال: بايدن يعامل نتنياهو أسوأ من حكام إيران

وجاء في الافتتاحية "لماذا يبذل الرئيس بايدن قصارى جهده لتجاهل وانتقاد وإعطاء التعليمات للحكومة الإسرائيلية؟ على الأقل خطابياً، ويعامل الرئيسُ وإدارتُه رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافَه بشكل أسوأ من حكام إيران".

يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال"، تُعرف بأنها صحيفة ذات ميول سياسية يمينية، وغالبًا ما تنتقد بايدن وإدارته.

وتأتي الافتتاحية التي نُشرت اليوم الجمعة، بعد أيام قليلة على مقال كتبه المقرب من الرئيس بايدن، كبير المحللين السياسيين توماس فريدمان، في صحيفة "نيويورك تايمز"، وهي صحيفة تميل سياسيًا إلى اليسار، قدّر فيه أن إدارة بايدن بدأت الآن في "إعادة تقييم" علاقتها السياسة تجاه إسرائيل رغم أن البيت الأبيض نفى ذلك.

وأشارت افتتاحية "وول ستريت جورنال"، إلى تصريح بايدن هذا الأسبوع ضد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي، والذي قال فيه إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر حكومة متطرفة في إسرائيل".

وفي المنحى نفسه، صدرت انتقادات عن السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى إسرائيل، توم نايديس.

ولفتت الصحيفة إلى أن "كل لدغة من قبل الرئيس بايدن تتصدر عناوين الصحف في إسرائيل"، مذكّرة بأن بايدن ظل ينتقد نتنياهو حتى عندما أعلن تعليق خطة إضعاف القضاء في مارس/ آذار الماضي، في أعقاب الاحتجاجات الضخمة في ذلك الوقت.