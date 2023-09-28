أذربيجان تعتقل رئيس حكومة قرة باغ السابق

اعتقلت السلطات في أذربيجان، الأربعاء، رئيسًا سابقًا لحكومة أرمنية انفصالية في ناجورنو قرة باغ، أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا في موجة نزوح جماعي لعشرات الآلاف مما تسبب في أزمة إنسانية.

وترأس روبن فاردانيان، وهو مصرفي ومليادير مشهور بأعماله الخيرية، حكومة قرة باغ الانفصالية، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى فبراير/شباط 2023.

وقالت زوجته فيرونيكا زونابند على قناته على تطبيق تيليغرام إن "سلطات أذربيجان اعتقلت فاردانيان خلال محاولته الفرار ضمن رحيل جماعي للأرمن بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على قرة باغ في هجوم خاطف الأسبوع الماضي".