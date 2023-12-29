العاصفة "غيريت" تضرب بريطانيا مخلفةً ثلاثة قتلى

قضى ثلاثة أشخاص الخميس بعد سقوط سيارتهم في نهر بشمال إنكلترا الذي ضربته العاصفة غيريت على غرار معظم أنحاء المملكة المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وتوجهت خدمات الطوارئ إلى نهر إيسك قرب بلدة غلايسديل قبيل منتصف النهار، بعد ورود أنباء عن سقوط سيارة في النهر.

وقالت شرطة شمال يوركشاير "انتشلت خدمة الإطفاء السيارة من النهر بعيد الساعة الثالثة بعد الظهر. وللأسف، توفي الرجال الثلاثة الذين كانوا بداخلها".

وتابعت أن رجلا آخر حاول مساعدتهم تم انتشاله دون أن يصاب بأذى، مضيفة أن الظروف الجوية "تجعل القيادة محفوفة بالمخاطر".