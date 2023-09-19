بسلاح الدبلوماسية والمصالح الاستراتيجية.. الصين تصطاد في بحر أفغانستان
في بيئة جيوسياسية تتسم بالتعقيد، جاءت الخطوة الصينية الأخيرة بتعيين مبعوث لها في أفغانستان لتعطي مؤشرا يتخطى مجرد القيام بعلاقة دبلوماسية فارقة، إلى التعبير الملموس عن نهج دقيق تتبعه بكين من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ذا ستيتسمان" الهندية.
التقرير أشار إلى أنه ليس سرا أن للصين اهتماما بالمصادر الطبيعية في أفغانستان، فمع ما تمتلكه من احتياطات نادرة من الحديد والنحاس ومواد أخرى قيّمة، تمثل أفغانستان آفاقا جذابة لاقتصاد الصين المتعطش للموارد.
وفي حين أن أفغانستان لم تكن في البداية مكونا جوهريا لمبادرة الحزام والطريق الصينية، إلا أنها أصبحت بؤرة اهتمام حيوية وبخاصة في ما يتعلق بالتعدين.
مخاوف أمنية
وأشارت الصحيفة إلى أن جذور الانخراط الصيني مع أفغانستان تمتد إلى المخاوف الأمنية، فجماعات الإيغور المسلحة التي تسعى وراء اللجوء في أفغانستان تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الصين. وقد واجهت الصين في تعاونها السابق مع أفغانستان في المسائل الأمنية تحديات؛ بسبب تردد طالبان في الانخراط معها في المستوى ذاته.
ويبدو أن بكين تعتقد أنه من خلال الانخراط مع طالبان يمكنها تأمين مصالحها على جبهتين: إمكانية الوصول إلى موارد أفغانستان الطبيعية، وتحقيق درجة من ضبط التهديدات الأمنية المحتملة التي مصدرها الإيغور.
ووفقا لما جاء في التقرير، أصبحت الموارد الطبيعية النادرة لأفغانستان ساحة أخرى من ساحات التنافس العالمي بين الصين والولايات المتحدة في ظل تصاعد المنافسة بينهما. ويظل التزام الصين بحماية مصالحها الاستراتيجية راسخا حتى وإن انخرطت في علاقات دبلوماسية مع طالبان.
ويضيف هذا التنافس طبقة من التعقيد إلى التحركات التي تقوم بها الصين في أفغانستان، حيث تتسابق القوتان العظميان على النفوذ الإقليمي، بحسب التقرير.
المصدر: صحيفة "ذا ستيتسمان" الهندية