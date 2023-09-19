بسلاح الدبلوماسية والمصالح الاستراتيجية.. الصين تصطاد في بحر أفغانستان

في بيئة جيوسياسية تتسم بالتعقيد، جاءت الخطوة الصينية الأخيرة بتعيين مبعوث لها في أفغانستان لتعطي مؤشرا يتخطى مجرد القيام بعلاقة دبلوماسية فارقة، إلى التعبير الملموس عن نهج دقيق تتبعه بكين من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ذا ستيتسمان" الهندية.

التقرير أشار إلى أنه ليس سرا أن للصين اهتماما بالمصادر الطبيعية في أفغانستان، فمع ما تمتلكه من احتياطات نادرة من الحديد والنحاس ومواد أخرى قيّمة، تمثل أفغانستان آفاقا جذابة لاقتصاد الصين المتعطش للموارد.