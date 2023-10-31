منذ الانقلاب.. هجمات المتشددين تضاعفت 4 مرات في النيجر

قال تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، إن عدد هجمات المتشددين ضد المدنيين تضاعف أربع مرات منذ الانقلاب في النيجر في 26 تموز/يوليو الماضي.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "24 اور بينين" أن "عشرات الجنود قتلوا في هجمات مسلحين ألقي باللوم فيها على جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة وفق مشروع بيانات الأحداث والنزاعات المسلحة التابع لمنظمة غير حكومية آكلاد".

ونقل تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون لصحيفة "واشنطن بوست" قال فيها إن "الوضع قد يتفاقم لأنه لم تعد هناك أي عقبات أمام تطور النشاط الإرهابي".

ويأتي ذلك في الوقت الذي حشدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في بداية الأزمة قواتها تحسبا لتدخل عسكري محتمل في النيجر.