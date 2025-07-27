ترامب يتوصل لاتفاق تجاري "الأكبر من نوعه" مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق تجاري هو "الأكبر على الإطلاق"، شمل فرض رسوم جمركية على التكتل بنسبة 15%.

وأكد ترامب في تصريحات صحفية بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيشتري عتادًا عسكريًا من الولايات المتحدة.

والتقى ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تورنبري باسكتلندا، اليوم الأحد، للتوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن الرسوم الجمركية.

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وتأتي هذه المحادثات في منتجع الغولف الفاخر، المملوك لعائلة ترامب على الساحل الغربي لاسكتلندا.

وكان قد قال ترامب في بداية اللقاء مع فون دير لاين إن هناك فرصة جيدة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرًا إلى ثلاث أو أربع نقاط خلاف رئيسية.

وشدد على أن نقطة الخلاف الرئيسية هي "الإنصاف"، لافتًا إلى العوائق أمام صادرات الولايات المتحدة من السيارات والزراعة.