روسيا تبقي على قيود المرور بالطرق السريعة في موسكو وتولا

قالت الوكالة الاتحادية للطرق في روسيا "أفوتودور" على تيليجرام، اليوم الأحد، إن القيود المفروضة على حركة المرور على الطرق السريعة في موسكو وتولا "لا تزال سارية"، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وأكدت الوكالة أنه "وفقا للقرارات السابقة التي اتخذت في المنطقتين، فإن القيود المفروضة على حركة المرور على طول الطريق السريع إم-4 'دون' في منطقتي تولا وموسكو لا تزال سارية".