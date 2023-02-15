تحقيق استقصائي يكشف عن فريق للقرصنة تلاعب في 33 انتخابات رئاسية دولية

تسليح المعلومات المضللة

ويكشف التحقيق عن تفاصيل غير عادية حول كيفية تسليح المعلومات المضللة من قبل فريق خورخي، الذي يدير خدمة خاصة تقدم للتدخل سرًّا في الانتخابات دون ترك أي أثر، وتعمل أيضًا مع عملاء من الشركات.

وأخبر هنان المراسلين السريين أن خدماته التي يصفها آخرون بـ"العمليات السوداء"، كانت متاحة لوكالات المخابرات والحملات السياسية والشركات الخاصة التي أرادت التلاعب بالرأي العام سرًّا، واستُخدمت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى والولايات المتحدة وأوروبا.

وإحدى خدمات "فريق خورخي" الرئيسة كما يقول التقرير، هي حزمة برامج متطورة حيث يتحكم في جيش ضخم من آلاف الملفات الشخصية المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي على Twitter و LinkedIn و Facebook و Telegram و Gmail و Instagram و YouTube، حتى أن بعض الصور الرمزية لديها حسابات أمازون مع بطاقات ائتمان ومحافظ بيتكوين وحسابات Airbnb.

ويضم اتحاد الصحفيين الذي حقق مع فريق خورخي مراسلين من 30 منفذًا بما في ذلك Le Monde و Der Spiegel و El País، حيث تم تنسيق المشروع، وهو جزء من تحقيق أوسع في صناعة المعلومات المضللة من قبل Forbidden Stories ، وهي منظمة فرنسية غير ربحية تتمثل مهمتها في متابعة عمل المراسلين الذين تعرضوا للاغتيال أو التهديد أو السجن، وتم تصوير اللقطات السرية من قبل ثلاثة مراسلين اقتربوا من فريق خورخي متظاهرين بأنهم عملاء محتملون.

وعلى مدى أكثر من ست ساعات من الاجتماعات المسجلة سرًّا، تحدث هنان وفريقه عن كيفية جمع المعلومات الاستخبارية عن المنافسين، بما في ذلك استخدام تقنيات القرصنة للوصول إلى حسابات Gmail و Telegram، وقد تفاخروا بزرع المواد في المنافذ الإخبارية الشرعية، والتي يتم تضخيمها بعد ذلك بواسطة برنامج Aims لإدارة الروبوتات.

يقول التقرير إن الكثير من إستراتيجيتهم يبدو أنه يدور حول تعطيل أو تخريب الحملات المنافسة، حتى أن الفريق ادعى أنه أرسل لعبة جنسية تم تسليمها عبر أمازون إلى منزل أحد السياسيين، بهدف إعطاء زوجته الانطباع الخاطئ بأنه كان على علاقة غرامية.

وتثير الأساليب والتقنيات لفريق خورخي تحديات جديدة لمنصات التكنولوجيا الكبيرة، التي كافحت لسنوات لمنع نشر الأكاذيب أو خرق الأمن على المنصات.