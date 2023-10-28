"الغارديان": أدلة متزايدة على وصول ذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا

تأتي زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، النادرة من نوعها إلى كوريا الشمالية، وسط تزايد الأدلة على أن بيونغ يانغ بدأت تزويد روسيا بقذائف مدفعية؛ ما يعني فتح خط إمداد جديد يمكن أن تكون له تداعيات عميقة على الحرب الروسية الأوكرانية، وفق صحيفة "الغارديان".

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تشير إلى إرسال ما يقارب من 1000 حاوية شحن تحمل معدات وذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت أن البيت الأبيض نشر صورًا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر 300 حاوية شحن تقريبًا، تم تجميعها في ميناء "ناجين" شمال شرق كوريا الشمالية، تمهيدًا لنقلها عن طريق البحر والسكك الحديدية إلى مستودع للأسلحة بالقرب من بلدة "تيخورتسك" جنوب غرب روسيا، على بعد حوالي 180 ميلًا من الحدود الأوكرانية.