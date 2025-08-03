الرئيس الإيراني يبدأ أول زيارة خارجية إلى باكستان (صور)

بدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أولى زياراته الخارجية إلى باكستان، منذ توليه منصبه العام الماضي، تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

الزيارة، التي تستمر يومين، شهدت عقد مباحثات موسّعة بين الطرفين وتوقيع عدد من الاتفاقيات الحيوية، وسط تأكيدات على تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

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وخلال مراسم رسمية في العاصمة إسلام آباد، وقّع الجانبان 12 وثيقة تعاون شملت مجالات متعددة، أبرزها: التجارة، التعليم، النقل، الطاقة، الأمن، الثقافة، والسياحة.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية بين طهران وإسلام آباد، ودفعها نحو مستويات استراتيجية، مع التركيز على البنية التحتية، والتبادل العلمي، وتطوير المناطق الحدودية المشتركة.

وفي كلمة له عقب توقيع الاتفاقيات، قال الرئيس الإيراني إن البلدين يسعيان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويًا، بعد أن بلغ في الفترة الماضية نحو 3 مليارات دولار فقط، مشددًا على ضرورة إزالة المعوّقات الإدارية وتفعيل الآليات المصرفية المشتركة لتسهيل التبادلات التجارية.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى قضايا أمن الحدود والتحديات الإرهابية المشتركة، إذ أكد بزشكيان أن "أمن الحدود لا يمكن فصله عن التنمية الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن الاستقرار الإقليمي يحتاج إلى تنسيق وثيق بين طهران وإسلام آباد.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على أن "أي تهديد أمني تتعرض له إيران هو تهديد مباشر لباكستان أيضًا"، مؤكدًا أن البلدين لديهما هدف مشترك في محاربة الإرهاب، وأن التعاون في هذا المجال يشكّل ركيزة أساسية لعلاقاتهما الاستراتيجية.

ودان شهباز شريف، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي غير المبرر على الأراضي الإيرانية" في يونيو/حزيران الماضي، مؤكدًا تضامن بلاده مع إيران وشعبها، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الحرب التي دامت 12 يومًا.

كما أعلن دعم بلاده لحق إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي، معتبرًا أن لكل دولة الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن الأطر الدولية.

وبحث الطرفان إمكانية ربط الموانئ الباكستانية والإيرانية، وتطوير معابر حدودية جديدة، وإنشاء مناطق اقتصادية حرّة على جانبي الحدود، بما يُسهم في تعزيز التجارة العابرة للحدود، وتوفير فرص عمل، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق المهمّشة.