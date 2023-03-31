الصين: واشنطن قتلت مئات الآلاف باسم "مكافحة الإرهاب"

قال تقرير صيني يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إن واشنطن قتلت مئات الآلاف وشردت عشرات الملايين باسم "مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن إساءة استخدامها للقوة وعقوباتها الأحادية الجانب تسببت في حدوث كوارث إنسانية.

وأضاف التقرير الذي يصدر بشكل سنوي عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، إن تنفيذ الولايات المتحدة عمليات عسكرية في 85 دولة باسم "مكافحة الإرهاب" أسفر بشكل مباشر عن مقتل ما لا يقل عن 929 ألف مدني ونزوح 38 مليون شخص.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أكثر من 20 دولة، أدت إلى عجز المستهدفين عن توفير الغذاء والدواء الأساسيين لشعوبهم.

وأما بالشأن السياسي الداخلي، فقال التقرير إن تبرعات "الأموال السوداء" تتلاعب بالانتخابات الأمريكية بشكل خفي، مشيرا إلى أن الاستقطاب السياسي والانقسام الاجتماعي يجعلان من الصعب على البلاد التوصل إلى إجماع ديمقراطي.

وأضاف التقرير، أن اليأس من الديمقراطية على النمط الأمريكي بات شائعا على نطاق واسع.