سائق يقتحم بوابة مقر "التحقيقات الفيدرالي" في الولايات المتحدة

عناصر من مكتب التحقيقات الفيدراليالمصدر: (أ ف ب)
قالت السلطات الأمريكية إن سائقا اقتحم بسيارته، صباح اليوم الأربعاء، بوابة أمنية لمبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة بيتسبرج، ثم أخرج علما أمريكيا من المقعد الخلفي وألقاه فوق البوابة قبل أن يرحل.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن السيارة اصطدمت بالبوابة نحو الساعة 2:40 صباحا، فيما تواصل السلطات البحث عن الرجل.

هرع محققون، وبينهم فريق من وحدة تفكيك المتفجرات، إلى موقع الحادث، بحسب الوكالة الألمانية (د ب أ).

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان نُشر على الإنترنت، إن "هذا الحادث يعتبر هجوما موجها ضد المكتب. ولم يُصب أي من أفراد المكتب بأذى".

وقال كريستوفر جيوردانو، مساعد المدير المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرج، للصحفيين إن السيارة بدا أنها تحمل نوعا من الرسائل على نافذة جانبية. وأضاف جيوردانو أن المكتب كان يعرف الرجل مسبقا.

وأوضح جيوردانو أن الرجل كان قد حضر إلى المكتب الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أسابيع قليلة لتقديم شكوى بدت غير مفهومة إلى حد كبير.

