بوتين وكيم يحضران حفلاً في بيونغيانغ قبيل انطلاق القمة بينهما

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حفلاً كبيراً في الساحة الرئيسية في بيونغيانغ، الأربعاء، قبيل انطلاق القمة بينهما، وفقا لـ"فرانس برس".

وذكرت وكالة ايتارفاكس أن "موكب الرئيس الروسي تتقدمه سيارة أوروس (ليموزين) التي كان بوتين يستقلها توجهت إلى ساحة كيم إيل سونغ"، وهناك استقبل كيم بوتين قبيل اجتماعهما في دار ضيافة كومسوسان الرسمي، وفق وكالة ريا نوفوستي.

وكان بوتين وصل إلى كوريا الشمالية، الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)، في أول زيارة منذ 24 عاماً، وتعهد بتعزيز العلاقات التجارية والأمنية مع بيونغيانغ ودعمها ضد الولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وبحث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي، لدى وصوله إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونغيانغ " تطوير العلاقات الثنائية"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة بوتين لكوريا الشمالية تأتي في "وقت رائع" حيث دخلت العلاقات الكورية الشمالية الروسية "مسار التنمية الشاملة الجديدة".

وذكرت أن العلاقات بين البلدين بمثابة "حصن استراتيجي قوي للحفاظ على العدالة الدولية والسلام والأمن ومحرك لتسريع بناء عالم جديد متعدد الأقطاب".