أكسيوس: واشنطن تبحث إسقاط المساعدات عبر الجو إلى قطاع غزة

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين بارزين قولهم إن الإدارة الأمريكية تدرس احتمال إسقاط المساعدات جواً من طائرات الجيش الأمريكي على قطاع غزة مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات براً.

وذكر المسؤولون أن إدارة بايدن بدأت تتولد لديها مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة خاصة بشمال القطاع حيث يتصاعد خطر المجاعة.

وذكر مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض لم يتجه لدراسة خيار إسقاط المساعدات على غزة إلا في الآونة الأخيرة، خاصة مع تراجع حجم المساعدات التي كانت تدخل إلى غزة بشكل كبير.

في المقابل، يقر المسؤولون بأن إسقاط المساعدات جواً لن يكون له أثر كبير لأن الطائرة الحربية لا تستطيع سوى إنزال كمية من المساعدات تساوي حمولة شاحنة أو اثنتين.