كيف أثرت حرب غزة على عمل الرئيس الأمريكي بايدن؟

كما أجرى العديد من اللقاءات والاتصالات مع قادة العالم والشرق الأوسط، وأدلى بما يقرب من ستة تصريحات علنية حول العنف وألقى خطابًا نادرًا في وقت الذروة من المكتب البيضاوي، وتحدث عن بعد مع عائلات 14 أمريكيًّا في عداد المفقودين، وأمضى ساعات لا تحصى في الاجتماع مع مستشاريه حول كيفية التعامل مع الأزمة.

وتابعت الصحيفة، أن البيت الأبيض يحاول جاهدًا الآن إعادة ما يشبه الحياة الطبيعية إلى جدول أعمال بايدن، إذ سيزور مينيسوتا، الأربعاء، لمناقشة القضايا الريفية وقد يسافر أكثر في وقت لاحق من الأسبوع.

ومع اشتداد وتيرة الحرب بين إسرائيل وغزة، وتحذير نتنياهو من صراع طويل، وقلق الدبلوماسيين بشأن التصعيد على مستوى المنطقة، فقد يجد الرئيس صعوبة لبعض الوقت في توصيل رسالته الداخلية دون تشتيت انتباهه، وفقًا للصحيفة.