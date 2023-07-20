واشنطن تترقب إجراءات إسرائيلية وشيكة لفائدة مسافرين "أمريكيين فلسطينيين"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع أن تعلن إسرائيل في وقت لاحق تغييرات في سياساتها لضمان معاملة متساوية لجميع المسافرين من المواطنين الأمريكيين.

وتوقع المسؤول الأمريكي أن تشمل التغييرات الأمريكيين من أصل فلسطيني، في إطار اتفاق يرمي لإعفاء الإسرائيليين من التأشيرات عند دخول الولايات المتحدة.

ودخلت العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، مؤخرا، مرحلة من البرود الأقرب للتوتر، بسبب الطابع اليميني لحكومة بنيامين نتنياهو.