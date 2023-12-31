ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني على بيلغورود الروسية إلى 22

قال مسؤول روسي، اليوم الأحد، إن عدد القتلى ما وصفته موسكو بأنه هجوم جوي أوكراني "عشوائي" على مدينة بيلغورود إلى الشمال مباشرة من الحدود مع أوكرانيا ارتفع إلى 22.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود ومركزها الإداري مدينة بيلجورود "للأسف، وببالغ الحزن ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة غارة وقعت أمس في بيلجورود".

ومنطقة بيلغورود المحاذية للحدود الشمالية لأوكرانيا تعرضت مثل مناطق حدودية روسية أخرى لقصف وهجمات بطائرات مسيرة على مدار العام وألقت السلطات بمسؤولية ذلك على أوكرانيا لكن لم يحدث هجوم بهذا النطاق من قبل.

وقال جلادكوف في بيان على تطبيق تيليغرام للتراسل إن ثلاثة أطفال من بين القتلى كما أصيب 109.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. ووفقا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من عشرة آلاف مدني في أوكرانيا وقرابة 60 داخل روسيا.