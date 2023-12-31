ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني على بيلغورود الروسية إلى 22
قال مسؤول روسي، اليوم الأحد، إن عدد القتلى ما وصفته موسكو بأنه هجوم جوي أوكراني "عشوائي" على مدينة بيلغورود إلى الشمال مباشرة من الحدود مع أوكرانيا ارتفع إلى 22.
وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود ومركزها الإداري مدينة بيلجورود "للأسف، وببالغ الحزن ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة غارة وقعت أمس في بيلجورود".
ومنطقة بيلغورود المحاذية للحدود الشمالية لأوكرانيا تعرضت مثل مناطق حدودية روسية أخرى لقصف وهجمات بطائرات مسيرة على مدار العام وألقت السلطات بمسؤولية ذلك على أوكرانيا لكن لم يحدث هجوم بهذا النطاق من قبل.
وقال جلادكوف في بيان على تطبيق تيليغرام للتراسل إن ثلاثة أطفال من بين القتلى كما أصيب 109.
وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. ووفقا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من عشرة آلاف مدني في أوكرانيا وقرابة 60 داخل روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت، إن أوكرانيا استهدفت بيلغورود بصاروخين والعديد من المقذوفات الصاروخية الأخرى، مضيفة أنها تمكنت من إسقاط أغلبها لكن بعض الحطام سقط على المدينة.
وقال جلادكوف، اليوم الأحد، إن الهجوم ألحق أضرارا بثلاثين بناية سكنية بالإضافة إلى العديد من المنازل والسيارات.
ولم يصدر عن كييف تعليق رسمي بعد. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير الروسية.
ونقل موقع إخباري أوكراني عن مصادر لم يذكرها بالاسم قولها إن القوات الأوكرانية وجهت القصف إلى أهداف عسكرية في بيلغورود ردا على القصف الروسي الضخم للمدن الأوكرانية في اليوم السابق.
وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن أوكرانيا شنت الهجوم الجوي من منطقة خاركيف عبر الحدود.
وخلال ساعات قليلة من الهجوم على بيلغورود، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات الجوية على خاركيف مما أسفر عن إصابة 21 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار ببنايات سكنية.