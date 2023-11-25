مسلحون يقتلون شخصًا ويخطفون 150 في نيجيريا

قال سكان، اليوم السبت، إن مسلحين شنوا هجومًا منسقًا على أربع قرى في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا مما أدى لمقتل أحد القرويين وخطف ما لا يقل عن 150 آخرين، منهم نساء وأطفال.

ولم يرد المتحدث باسم شرطة زامفارا حتى الآن على طلب للتعليق على الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقال سكان لرويترز إن مسلحين على متن عشرات الدراجات النارية اقتحموا قرى موتونجي وكوانار-دوتسي وسابون-جارين ماهوتا وأونجوار كاو في منطقة حكومة مارو المحلية بالولاية.

وقال أحد القرويين، ويدعى دانكانداي موسى، لرويترز إنه تمكن من الفرار دون أن يلاحظه أحد خلال الفوضى، ولكن تم أخذ 20 من أفراد أسرته رهائن.