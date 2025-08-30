خططوا لاستهداف "مشهد".. إيران تقبض على جواسيس إسرائيل في خراسان

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه اعتقل 8 ممن قال إنهم عملاء لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، في محافظة خراسان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن العلاقات العامة للحرس في خراسان أن المعتقلين "تلقوا تدريباتهم عبر الفضاء الافتراضي من عناصر "الموساد".

وأضافت أنهم "أقدموا خلال حرب الـ12 يوماً على إرسال إحداثيات عن مراكز حيوية وحساسة، ومعلومات متعلقة بشخصيات عسكرية بارزة للموساد".

وأشارت إلى أنها حصلت على وثائق تؤكد أنهم كانوا بصدد التخطيط وتنفيذ عمليات ضد المسؤولين المدنيين والعسكريين الإيرانيين، وكذلك استهداف مراكز مهمة في مدينة مشهد.