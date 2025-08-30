التلفزيون الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت قتلت 18 فلسطينيا

خططوا لاستهداف "مشهد".. إيران تقبض على جواسيس إسرائيل في خراسان

خططوا لاستهداف "مشهد".. إيران تقبض على جواسيس إسرائيل في خراسان
30 أغسطس 2025، 7:01 ص

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه اعتقل 8 ممن قال إنهم عملاء لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، في محافظة خراسان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن العلاقات العامة للحرس في خراسان أن المعتقلين "تلقوا تدريباتهم عبر الفضاء الافتراضي من عناصر "الموساد".

وأضافت أنهم "أقدموا خلال حرب الـ12 يوماً على إرسال إحداثيات عن مراكز حيوية وحساسة، ومعلومات متعلقة بشخصيات عسكرية بارزة للموساد".

وأشارت إلى أنها حصلت على وثائق تؤكد أنهم كانوا بصدد التخطيط وتنفيذ عمليات ضد المسؤولين المدنيين والعسكريين الإيرانيين، وكذلك استهداف مراكز مهمة في مدينة مشهد.

المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانغير

اعتقالات جديدة في إيران بتهمة التجسس للموساد الإسرائيلي

 

