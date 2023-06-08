الجيش الأوكراني ينفي تقريرًا عن بدء "الهجوم المضاد"

نفى الجيش الأوكراني تقريرًا إعلاميا غربيا، اليوم الخميس، نقل عن مصادر لم يحدد هويتها القول إن كييف بدأت هجومها المضاد المزمع على القوات الروسية.

وجاء رد الجيش الأوكراني على لسان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الذي قال في تصريحات لوكالة رويترز: "ليست لدينا معلومة من هذا القبيل".

ويوم أمس الأربعاء، نفى أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، تصريحات لمسؤولين روس قالوا فيها، إن الهجوم (الأوكراني) المضاد بدأ بالفعل.

وأكد أن أوكرانيا لم تشن بعد هجومًا مضادًا مخططًا لاستعادة أراضٍ تحتلها روسيا، لافتًا إلى أن بداية الهجوم ستكون واضحة للجميع عندما تحدث.