رئيس المحكمة العليا السابق: التصويت على "سبب المعقولية" سيؤدي إلى كارثة خطيرة لإسرائيل
قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، القاضي أهارون باراك، خلال مظاهرة في القدس ضد الثورة القانونية، إن اقتراح إلغاء قانون "سبب المعقولية"، والتصويت عليه اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، سيؤدي إلى كارثة خطيرة لإسرائيل.
وأضاف باراك: "أنا أعارض الاقتراح بشدة. ومقتنع تمامًا بأن هذا الاقتراح، إذا صادق عليه الكنيست، سيضر بشدة بالقيم الأساسية لإسرائيل كدولة يهودية ودولة ديمقراطية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتابع "أنا متأكد من أن مشروع القانون هذا سيقوض سيادة القانون، ويضر بالإدارة السليمة ونقاء الأخلاق والحقوق الأساسية لكل شخص. وهذا الوضع سيزداد سوءًا إلى حد كارثة وطنية كبرى لإسرائيل، إذا روجت الحكومة لسن مشاريع قوانين أساسية إضافية كجزء من الإصلاح القضائي الذي تخطط له، وفي مركزها اقتراح تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة".
وختم باراك قائلًا "ليكن واضحًا أن قبول هذا الاقتراح بشأن لجنة اختيار القضاة، سيكون المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية. وبدل ثلاث سلطات ستأتي سلطة واحدة فقط، وهي سلطة رئيس الوزراء. وبدل حقوق الفرد سيأتي استبداد الأغلبية. الحراس المخلصون للديمقراطية الإسرائيلية، أنا ممتن لكم. شكرًا لكم جميعًا".
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته، سوف يصوت اليوم الإثنين، في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع إلغاء قانون "سبب المعقولية"، وبالتالي من المتوقع إقرار القانون الأول كجزء من خطة التعديلات القضائية التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية