برلين: مجموعة السبع لن تسمح لروسيا بـ"تجويع" الأوكرانيين هذا الشتاء

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، إن دول مجموعة السبع لن تسمح لروسيا بـ"تجويع" الأوكرانيين هذا الشتاء.

وقالت بيربوك قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في مونستر في ألمانيا: "لن نسمح بوحشية هذه الحرب أن تؤدي إلى موت جموع من كبار السن والأطفال والشباب والعائلات في أشهر الشتاء المقبلة".

ومن المتوقّع أن تؤكد المجموعة دعمها أوكرانيا في مواجهة روسيا خلال اجتماع يستمر يومين وتستضيفه ألمانيا.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن "روسيا اختارت أسلوبًا جديدًا للحرب بالسعي لترك الناس يتضورون جوعًا ويموتون من العطش والبرد".

وتابعت بيربوك قائلة:"هذا بالتحديد ما سنحاول بصفتنا شركاء في مجموعة السبع تجنّبه بكل ما لدينا (من وسائل)، كما سنحاول منع الأساليب الخبيثة الأخرى للحرب الروسية".

وأضافت بيربوك أن "حزمة الشتاء" لمساعدة أوكرانيا ستشمل مولدات، وأجهزة تدفئة، وحاويات للمبيت، وخيمًا، وأسرّة وبطانيات.

وقالت مصادر دبلوماسية إن وزراء مجموعة السبع سينصب تركيزهم على "السبل التي يمكننا من خلالها مساعدة أوكرانيا"، لا سيما ماليًا وعسكريًا.