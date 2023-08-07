قتلى في قصف روسي على خيرسون وخاركيف

قال مسؤولون في أوكرانيا، إن امرأة قتلت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، عندما قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون بجنوب البلاد بينما لقي شخصان آخران حتفهما في قصف روسي لمناطق حدودية بمنطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

وتقع مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خاركيف بجوار خط الجبهة مباشرة.

وأعلن الجيش الأوكراني عن زيادة الهجمات الروسية على منطقة خاركيف في الأيام الأخيرة.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون عبر تطبيق تيليغرام "ليلة صعبة على خيرسون. واصل الجيش الروسي قصف منازل سكان خيرسون في الجزء الأوسط من المدينة".

وأضاف بروكودين أن القصف بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستمر لعدة ساعات.

وفي سياق منفصل، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكراني على "تيليغرام"، إن اثنين من المدنيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون خلال قصف روسي على مناطق حدودية بمنطقة خاركيف صباح اليوم الاثنين.

واستعادت أوكرانيا مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شهور من السيطرة الروسية، لكن القوات الروسية تقصف المدينة والمناطق المحيطة بها بشكل منتظم عبر نهر دنيبرو.

وقتل طبيب هذا الشهر وأصيب 5 من العاملين في مجال الصحة في قصف روسي لمستشفى في خيرسون.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين أو المستشفيات خلال خلال الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ 18 شهرا وأدت إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح الملايين وتدمير بلدات ومدن أوكرانية.